Apbalvotas sekmīgākās Mārupes novadā mammas-uzņēmējas
2026. gada 12. februārī Mārupes Kultūras namā notika sirsnīgs pasākums, kurā sveica biznesa ideju konkursa “Mammu bizness Mārupē 2025” laureātes. Šogad, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumam izraudzījās divus projektus.
“Mammu bizness Mārupē 2025” uzvarētājas: • Revita Zvirgzdiņa saņems 6 000 eiro “Kidkido” produktu klāsta paplašināšanai. • Evita Ozola saņems 6 000 eiro pasākumu vietas “Sorberts” pilnveidei.
Konkursu pašvaldība rīko jau sesto gadu pēc kārtas, aicinot māmiņas iesaistīties uzņēmējdarbībā: gan sākt jaunas iniciatīvas, gan attīstīt esošus uzņēmumus. Mērķis – iedrošināt māmiņas ieraudzīt sevī uzņēmējas potenciālu, veidot jaunus produktus un pakalpojumus, pilnveidot prasmes un sekmēt veiksmīgu atgriešanos darba vidē.
Šoreiz saņemts rekordskaits pieteikumu – 23. Pieteikšanās notika no 2025. gada 3. novembra līdz 28. novembrim. Piedalīties varēja ikviena sieviete, kura kopīgā dzīvesvietā audzina bērnu līdz astoņu gadu vecumam, iesniedzot pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai biznesa idejas īstenošanai vai jau esošā uzņēmuma izaugsmei.
Atlase noritēja divās kārtās: sākotnēji vērtēja atbilstību nolikumam un kritērijiem, otrajā kārtā pretendentes prezentēja savas idejas un atbildēja uz žūrijas jautājumiem.
Pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplināja Babītes Mūzikas skolas audzēkņi. Par to, kas seko pēc uzvaras un kā attīstīt ideju tālāk, savu pieredzi dalījās Inga Mekša, kura 2020. gadā kļuva par vienu no uzvarētājām un uzsāka “Moone” betona puķu podu ražošanu.
Žūrijas locekļi savos ceļavārdos dalībniecēm uzsvēra drosmi – drosmi neapstāties un īstenot savas ieceres.
Paldies par ieguldīto darbu žūrijas komisijai: • Komisijas priekšsēdētāja Gunita Vanadziņa – Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāve; • Ira Dūduma – Mārupes novada pašvaldības deputāte un Mārupes Kultūras nama vadītāja; • Rihards Zariņš – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas pārstāvniecības pārstāvis; • Alīna Lukjanceva – Biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāve; • Ilze Zariņa – SIA “Vesels bērns” pārstāve; • Agnese Ozoliņa – SIA “Heidelberg Materials SBC Latvia” pārstāve; • Ingrīda Bondare – SIA “IB Media Productions” pārstāve; • Sigita Meikšāne – MUST aģentūras uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste.