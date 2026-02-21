Gardenes pamatskolas "Kāpēcīši" ciemojas pie Dobeles novada domes priekšsēdētāja
Gardenes pamatskolas pirmsskolas grupas "Kāpēcīši" audzēkņi kopā ar audzinātājām un auklīti Profesiju nedēļas ietvaros ciemojās Dobeles novada pašvaldībā.
Bērnus laipni uzņēma Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, kurš pastāstīja par savu darbu un pienākumiem, kā arī parādīja ciemiņiem savu darba kabinetu. Bērni ar lielu interesi klausījās stāstījumā, aktīvi uzdeva jautājumus un ar prieku iesaistījās sarunā.
Kopā ar priekšsēdētāju mazie ciemiņi iepazinās arī ar zāli, kur notiek domes sēdes un tiek pieņemti svarīgi lēmumi novada labā. Bērniem bija iespēja iejusties deputātu lomās, ieņemt vietas sēžu zālē un pat nobalsot par savu viedokli.
Tāpat bērni apmeklēja Dobeles novada pašvaldības policija Koordinācijas centru, kur viņus sagaidīja pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Fecers. Bērni uzzināja, kā tiek organizēts policijas darbs, kā tiek pieņemti izsaukumi un kā pašvaldības policija nodrošina iedzīvotāju drošību novadā.
Atvadoties katrs bērns no priekšsēdētāja saņēma nelielu dāvaniņu kā piemiņu no apmeklējuma.
Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļa.