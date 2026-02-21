Līvānu novada sauklis - "Atslēga Latgales vārtos".
Novadu ziņas
Šodien 10:06
Līvānu simtgades gadā sveic divas novada simtgadnieces - Veru Sovetovu un Annu Sergejevu
Līvānu novadam šis gads ir īpašs – Līvāni svin 100 gadu jubileju.
Šo nozīmīgo jubileju īpaši sirsnīgu padara arī divas skaistas un cienījamas dzīves jubilejas – 15. un 16. februārī 100 gadu jubileju nosvinēja mūsu novada iedzīvotājas Vera Sovetova un Anna Sergejeva.
Līvānu novada pašvaldība sirsnīgi sveic abas jubilāres, vēlot stipru veselību, mieru un gaišas dienas! Simtgadnieces ir mūsu kopienas spēka un pieredzes stāsts – apliecinājums vērtībām, ko nes līdzi gadu gaitā uzkrāta gudrība, darba tikums un dzīvesprieks.
Lai Līvānu simtgades gads turpina nest labas ziņas un sirsnīgus mirkļus mums visiem!
- Cienot jubilāru privātumu un vēlmes, sveiciens publicēts bez klātienes foto.