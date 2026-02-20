Bezvēsts pazudušais 15 gadus vecais Vladislavs Potoročins pēdējo reizi manīts 19. februārī.
112
Šodien 09:25
Rīgā bez vēsts pazudis 15 gadus vecs jaunietis
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 2011. gadā dzimušo Vladislavu Potoročinu, kurš šā gada 19. februārī neilgi pirms pulksten 8.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Vērmeļu ielā, lai, iespējams, dotos uz skolu.
Kā norāda likumsargi, jaunietis, iespējams, bija devies uz Daugavas pamatskolu Rīgā, Aglonas ielā. Pazīmes: augums ap 170 cm, vidējas miesas būves, tumši mati. Bija ģērbies tumši zilā virsjakā ar oranžiem akcentiem uz piedurknēm (uz vienas no piedurknēm “B” burts), tumšās sporta biksēs, pelēkā džemperī ar kapuci, melnos sporta apavos, tumšā cepurē. Līdzi bija maza, tumši pelēka soma uz viena pleca.
Bezvēsts pazudušais 15 gadus vecais Vladislavs Potoročins pēdējo reizi manīts 19. februārī.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086800 vai 112!