Pasažieriem jārēķinās ar izmaiņām: atcelti vairāki reisi Jelgavas virzienā
Šoferu trūkuma dēļ AS "Talsu autotransports" šodien ir atcēlusi kopumā 14 autobusu reisus Jelgavas virzienā, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.
"Talsu autotransports" šodien ir atcēlis reisu maršrutā Jelgava-Saldus, kas bija plānots plkst. 6.28, reisu maršrutā Lielsesava-Bērvircava-Sesava-Platones skola-Jelgava, kas bija plānots plkst. 7.10, reisu maršrutā Vārpa-Tušķi-Jelgava, kas bija plānots plkst. 7.23, reisu maršrutā Jelgava-Jaunbērze, kas bija plānots plkst. 8.05, kā arī reisu maršrutā Jaunbērze-Bērze-Jelgava, kas bija plānots plkst. 8.05.
Tāpat "Talsu autotransports" atcēlis reisu maršrutā Saldus-Jelgava, kas bija plānots plkst. 9.55, reisu maršrutā Jelgava-Tukums, kas bija plānots plkst. 11, reisu maršrutā Tukums-Bērze-Jelgava, kas bija plānots plkst. 13.05, reisu maršrutā Jelgava-Vircava, kas bija plānots plkst. 14.15, un atpakaļvirziena reisu maršrutā Vircava-Jelgava, kas bija plānots plkst. 14.40, kā arī reisu maršrutā Jelgava-Pūteļi-Ūziņu veikals-Jelgava, kas bija plānots plkst. 15.
Vienlaikus kompānija atcēlusi reisu maršrutā Jelgava-Ošas-Staļģene-Jelgava, kas bija plānots plkst. 15.15, reisu maršrutā Jelgava-Valgunde-Tīreļi (Rīgas iela), kas bija plānots plkst. 17.40, kā arī atpakaļvirziena reisu maršrutā Tīreļi (Rīgas iela)-Valgunde-Jelgava, kas bija plānots plkst. 18.20.
"Talsu autotransports" ceturtdien, 19. februārī, atcēla kopumā desmit reisus, bet SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" - vienu reisu.
Jau ziņots, ka "Talsu autotransports" 2024. gadā strādāja ar 9,599 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 31,1% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa saruka par 0,5% - līdz 966 764 eiro.
Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 218 809 eiro, liecina informācija "Firmas.lv". "Talsu autotransporta" patiesais labuma guvējs ir Jānis Ernests Neimanis.