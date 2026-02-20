Piektdien vietām gaidāms sniegvilksnis
foto: LETA
Cilvēki pie apledojuša Engures mola ziemā.
Sabiedrība

Piektdien vietām gaidāms sniegvilksnis

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Piektdien maksimālā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma no +1 grāda valsts rietumos līdz -5 grādiem austrumos, prognozē sinoptiķi.

Piektdien vietām gaidāms sniegvilksnis...

Mākoņu daudzums būs mainīgs, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Vietām neliels sniegvilksnis.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, tā ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē.

Rīgā debesis palaikam aizklās mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Neliels ziemeļrietumu vējš pāries dienvidrietumu vējā un gaiss iesils līdz -1 grādam.

Polijā pastiprinās anticiklons. Atmosfēras spiediens Latvijā paaugstinās, no rīta tas ir 1016-1021 hektopaskāls jūras līmenī.

Atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem pēdējās sešās nedēļās pozitīva gaisa temperatūra Latvijā novērota tikai vienreiz - 12. februārī Daugavpilī gaiss iesila līdz +0,8 grādiem. Kurzemē termometra stabiņš virs nulles pēdējo reizi pakāpās 7. janvārī.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa