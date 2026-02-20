Rīgas zoodārzā var apskatīt kuprvaļa skeletu. Šo milzi savulaik izskaloja Vidzemes jūrmalā
Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā atklāta jauna un vizuāli iespaidīga ekspozīcija – kuprvaļa skelets, kas tagad izvietots Vides izglītības centra “Zinarium” griestos. Vairāk nekā desmit metrus garais skelets eksponēts telpā kā it kā kustībā esošs jūras milzis, radot apmeklētājiem iespēju ieraudzīt to no pavisam jauna skatupunkta un vienlaikus iepazīt vaļa anatomiju un jūras ekosistēmu nozīmi.
Kuprvalis tika atrasts 2006. gada 21. jūlijā Vidzemes jūrmalā pie Duntes. Jaunais tēviņš bija aptuveni 10 metrus garš un svēra ap 10 tonnām. Pēc dzīvnieka izcelšanas un transportēšanas uz Skultes ostu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (toreiz Latvijas Lauksaimniecības universitātes) Veterinārmedicīnas fakultātes speciālisti veica izpēti un sekciju, konstatējot galvaskausa bojājumus, kas, visticamāk, radušies sadursmē ar kuģi. Pēc vairāku mēnešu ilgas kaulu apstrādes un montāžas skelets kā dāvinājums tika nodots Latvijas Nacionālajam dabas muzejam (toreiz – Latvijas Dabas muzejs), iekļauts muzeja krājumā un joprojām ir muzeja krājuma priekšmets. Sākot ar 2007. gada februāri, skelets vairākus mēnešus bija eksponēts muzeja izstāžu zālē, piesaistot lielu apmeklētāju uzmanību. Tomēr, ņemot vērā muzejam pieejamo telpu platību vēsturiskā namā Rīgas centrā, tā paša gada vasarā skelets tika nodots ilgstošā deponējumā Rīgas zooloģiskajam dārzam.
Lai nodrošinātu skeleta ilgtspējīgu saglabāšanu, 2025. gadā tika pieņemts lēmums par tā profesionālu restaurāciju Nīderlandē. Skeleta restaurācija īstenota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu projektā “Baltijas jūras dārgumi – mūsu kopējā vērtība”. Demontāžu un sagatavošanu transportēšanai Rīgā veica uzņēmuma “Inside Out Animals” speciālisti, kuri vēlāk Nīderlandē īstenoja arī kaulu tīrīšanu, balināšanu un konstrukcijas atjaunošanu. Skeleta transportēšanu uz Nīderlandi nodrošināja “DHL”, savukārt apdrošināšanu – “BTA Baltic Insurance Company”, uzņemoties atbildību par vērtīgā un trauslā objekta drošu ceļu pāri Eiropai. Pēc restaurācijas darbiem skelets atgriezās Rīgā un tika uzstādīts “Zinarium” telpā kā centrālais izglītojošais objekts.
“Kuprvaļa skelets varbūt izskatās kā ekspozīcija, bet patiesībā tā ir mūsu Rīga ZOO komandas vērtību deklarācija – mēs izvēlamies zinātni, izglītību un ilgtspēju kā pamatu tam, kā attīstās Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs un kā aug Rīga. Šis kuprvalis ir ideāls tilts uz nākotni. Pasaules zooloģisko dārzu un akvāriju kopiena sasniedz vairāk nekā 700 miljonus apmeklējumu gadā – tā ir viena no lielākajām izglītojošajām un tūristus piesaistošajām skatuvēm uz planētas. Ja mēs ar saviem vairāk nekā 300 000 apmeklētāju gadā šo skatuvi izmantojam pareizi, mēs veidojam ne tikai emocionālu, bet arī ekonomisku pienesumu Rīgai un Latvijai kopumā. Tāpēc es aicinu šo kuprvali atcerēties kā zīmi – Rīgas ZOO nākotne nav vienkārši attīstīties. Mūsu nākotne ir kļūt par Baltijas līmeņa piemēru tam, kā daba, zinātne un pilsētas attīstība satiekas vienā vietā – ar “Himalajiem” kā pirmo soli un “Masterplan 2035” kā skaidru maršrutu,” uzsver Rīga ZOO valdes locekle Anete Bilzēna.