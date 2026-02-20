Latvijas Ārlietu ministrija ievēro tikai musulmaņus, viņus sveicot Ramadānā
Latvijas Ārlietu ministrija ievēro tikai musulmaņus, viņus sveicot RamadānāLatvijas Ārlietu ministrija no visas pasaules reliģijām izvēlējusies sekot tikai musulmaņu tradīcijai. Šīs nedēļas vidū pēc kristiešu kalendāra sākās Lielās Gavēņa laiks, pēc austrumu kalendāra jaunais – Ugunīgā Zirga gads, dievturi pirms nedēļas līdz ar Meteņiem iesāka Lielās dienas gaidīšanu, bet Ārlietu ministrija vien pamanījusi pravieša Muhameda sekotājus.
Latvijas Ārlietu ministrija savā x.com kontā angļu valodā musulmaņus apsveikusi Ramadānā: “Latvija vēl mieru un gaismu ikvienam, kas uzsāk svēto Ramadāna mēnesi. Lai šīs dienas ir piepildītas ar mīlestību, vienotību un garīgu izaugsmi.”
Latvia 🇱🇻 extends wishes for peace and light to everyone embarking the holy month of Ramadan. May these days be filled with love, unity and spiritual growth. #RamadanKareem! ✨ pic.twitter.com/uIavJCREjT— Latvian MFA 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@Latvian_MFA) February 18, 2026
Ramadāns islāma kalendārā ir svētais gavēņa mēnesis, kas sākas ar jauna mēness fāzes iestāšanos – šogad 17. februārī. Parasti tā ilgums ir trīsdesmit dienas, tas ir, līdz nākamās jauna mēness fāzes iestāšanās dienai. Ramadāna laikā musulmaņi ievēro gavēni, tas ir - dienas gaišajā laikā nedrīkst ne ēst, ne dzert, kā arī smēķēt, savukārt pārējā laikā nedrīkst nodarboties arī ar seksuālām aktivitātēm.
Jāteic, ka vienlaikus ar musulmaņu gavēņa mēnesi 18. februāri rietumu kristiešiem Pelnu dienā arī Lielais gavēnis, kas ilgs līdz Lieldienām, simbolizējot Jēzus Kristus gavēni tuksnesī. Tā ir garīga sagatavošanās, kas ietver atteikšanos no gaļas, lūgšanas un labdarību, lai stiprinātu saikni ar Dievu. Daudzi kristieši, īpaši katoļi, sāk gavēni ar īpašiem apsveikumiem: ticīgie tiek apsveikti un apzīmēti ar pelniem kā simbolu nožēlai un atgriešanās sākumam. Apsveikumi šajā dienā var būt ļoti vienkārši, piemēram: “Lai Dievs svētī šo gavēņa laiku!” vai "Laimīgu gavēni!". Bet mūsu ārlietu resors šo kristietības tradīciju šogad ir ignorējis.
Tāpat sākās arī budistu jaunais gads, ko arī Baibas Bražes vadītā ministrija nav pamanījusi, kaut gan austrumu ticības piekritēji šai laikā veic ūdens svētības (attīrīšanaos) un cīņu par veiksmi. Savukārt pirms nedēļas lielo ceļu uz Lielo dienu līdz ar Meteņiem uzsāka latviskās dzīvesziņas piekritēji.
Sociālajos tīklos cilvēki izteikuši neizpratni par Baibas Bražes ministrijas sveicienu Ramadānā no “zila gaisa”: * “Es to uztveru ka aicinājumu musulmaņiem braukt uz šejieni kā musulmaņiem labvēlīgu valsti un apmesties šeit”; * “Ļoti simboliski, ka tas notiek Pelnu trešdienā, kad kristiešiem sākas 40 dienu gavēnis pirms Lieldienām.
Laikam par kristiešu reliģiskajiem rituāliem ĀM piemirsa, bet kam negadās”; * “Dīvaina attieksme”; * “Vakar bija budistu (vismiermīlīgākā reliģija pasaulē) Jaunais gads, bet Latvijas Ārlietu ministrija apsveica islāmistus (visagresīvākā reliģija) Ramadanā - nesaprotu mērķi, nesaprotu ko ar to ĀM gribēja pateikt.”