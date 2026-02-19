Mandātu nolicis Smiltenes novada domes deputāts Ainārs Mežulis
Ceturtdien no amata atkāpies Smiltenes novada domes deputāts Ainārs Mežulis (LZP).
Politiķis ar iesniegumu par Smiltenes novada domes deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa pašvaldībā vērsās 16. februārī. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Nākamais no Latvijas Zaļās partijas (LZP) saraksta, kurš piekritis pieņemt deputāta mandātu, ir Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris Mārtiņš Veģeris.
Kā vēstīts, pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti trīs LZP saraksta deputāti - Mežulis, kurš tolaik bija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ukrainas pārstāvniecības vadītājs, Dainis Aļeksējevs un Aigars Veldre. Veldre no sava mandāta atteicās, vēl nesācis darbu domē, skaidrojot, ka deputāta pienākumus nespēs savienot ar savu pamatdarbu. Kandidējot vēlēšanās, Veldre par darbavietu norādīja AS "SEB banka", kur viņš strādāja par finanšu konsultantu.
No deputāta mandāta atteicās arī divi nākamie kandidāti LZP sarakstā Smiltenes novadā saņemto vēlētāju balsu skaita ziņā - Māris Zālītis un Signe Baltere. Nākamā kandidāte - Sanita Briede - piekrita un šajā sasaukumā ir trešā deputāte no LZP saraksta.