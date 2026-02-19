Par Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktori plānots iecelt speciālisti no Rēzeknes
Par Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktori plānots iecelt speciālisti no Rēzeknes Sarmīti Arbidāni, paredz ceturtdien Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atbalstītais lēmumprojekts.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Ivars Balamovskis sēdē skaidroja, ka Arbidānei ir liela pieredze izglītības jomā - pedagoģiskajā un vadības darbā, kā arī esot izglītības metodiķei pašvaldībā.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Arbidānes darba pieredze ir saistīta ar Rēzekni.
Amata kandidāte sēdē, komentējot iepriekšējā direktora nesaskaņas ar skolas kolektīvu, sacīja, ka savstarpējā komunikācijā ir svarīga kultūra, visiem jābūt skaidriem pienākumiem un atbildībai, savukārt konflikti jārisina, iesaistoties visām pusēm un nekavējoties.
Kā ziņots, iepriekšējais Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktors Māris Zāģeris 2025. gada rudenī iesniedza atlūgumu. Ar viņu darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas 31. oktobrī pēc abpusējas vienošanās.
Pirms tam publiskajā telpā izskanēja informācija, ka skolu pametuši aptuveni 20 skolotāji, kuri neesot bijuši apmierināti ar vadības haotisko un netaisnīgo stilu. Pedagogu trūkuma dēļ ilgstoši neesot notikušas atsevišķas stundas. Minētās problēmas sākušās pagājušā gada augustā, kad par skolas direktoru kļuvis Zāģeris.