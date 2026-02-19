Saeima lemj pakāpeniski ierobežot tālmācību
Saeimas ceturtdien pieņēma iepriekš otrreizējai caurlūkošanai atgrieztos grozījumus Izglītības likumā, paredzot ierobežot tālmācības pieejamību pakāpeniski no 2027./ 2028. mācību gada.
No 2027. gada 1. septembra tālmācībā vairs nemācīsies 1. un 4. klases skolēni. Gadu vēlāk klātienes mācības attieksies arī uz 2. un 5. klases skolēniem, bet no 2029. gada 1. septembra - uz 3. un 6. klases skolēniem.
Tāpat no 2027. gada 1. septembra 1. līdz 6. klašu skolēni vairs nevarēs apgūt pamatizglītību ģimenē.
Jau ziņots, ka Saeimas iepriekš pieņemtais un Valsts prezidenta otrreizējai caurlūkošanai atgrieztais likums paredzēja, ka jaunās normas attiecībā uz 1. klasi būtu spēkā jau no 2026./2027. gada, bet no 2027. gada 1. septembra regulējums būtu attiecināms arī uz 2. un 4. klasi, no 2028. gada 1. septembra - uz 3. un 5. klasi, bet no 2029. gada 1. septembra - arī uz 6. klasi.
Saeima 22. janvārī pieņēma grozījumus Izglītības likumā, kas tostarp paredz būtiski ierobežot tālmācības pieejamību 1. līdz 6. klašu skolēniem. Mācības tālmācībā vai ģimenē šajā pamatizglītības posmā atļaus tikai uz vienu gadu tiem skolēniem, kuri būs saņēmuši pašvaldības izvērtējumu, ka mācības šādā formā atbilst bērna labākajām interesēm. Kritērijus un kārtību pašvaldību izvērtējumam uzticēts izstrādāt Ministru kabinetam.
Valsts prezidents aicināja izmaiņas ieviest pārdomāti un apsvērt to spēkā stāšanās pārcelšanu, lai nepieļautu situāciju, kurā pārsteidzīga reforma varētu apdraudēt bērna intereses.
Vienlaikus prezidents uzsvēra, ka noteikumu izstrādes termiņš līdz 2026. gada 15. maijam jāatstāj spēkā, lai nodrošinātu savlaicīgu skaidrību par jaunā regulējuma piemērošanu.