Ekonomikas ministrs Trampa rezidencē Floridā tiekas ar ASV uzņēmējdarbības līderiem
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis piedalās augsta līmeņa tikšanās ar uzņēmējiem un investoriem. Tikšanās norisinās ASV prezidenta Donalda Trampa rezidencē Maralago, Floridā.
Vizītes laikā pārrunātas sadarbības un investīciju iespējas tehnoloģiju, finanšu tirgu, enerģētikas un citās stratēģiski nozīmīgās nozarēs. Tikšanās notika ASV prezidenta Donalda Trampa rezidencē, pulcējot vienuviet vairākus ASV lielāko uzņēmumu un investīciju fondu vadītājus un pārstāvjus.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver Latvijas interesi stiprināt transatlantisko ekonomisko sadarbību: “Šī tikšanās ar ASV lielākajiem uzņēmējiem ir būtisks solis Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu ekonomisko attiecību paplašināšanā. Latvija ir atvērta augstas pievienotās vērtības investīcijām tehnoloģiju, finanšu un enerģētikas sektoros. Mēs redzam plašas sadarbības iespējas, īpaši inovāciju un digitālās ekonomikas attīstībā, un esam gatavi būt uzticams partneris ilgtermiņa investīciju projektiem.”
Tikšanās piedalās arī Ēriks Tramps (Eric Trump) un Donalds Tramps jaunākais (Donald Trump Jr.) kā arī Aleks Vitkofs (Alex Witkoff) un Zaks Vitkofs (Zach Witkoff).
Vizītes ietvaros notika arī individuālas sarunas ar potenciālajiem investoriem par konkrētiem sadarbības projektiem jau visā Baltijas reģionā.
Ekonomikas ministrija norāda, ka šādas augsta līmeņa tikšanās veicina Latvijas starptautisko konkurētspēju un stiprina valsts pozīcijas globālajā investīciju tirgū.