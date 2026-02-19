Pašvaldība no "Rīgas namiem" pārņems vairākus īpašumus
Galvaspilsētas pašvaldība no SIA "Rīgas nami" pārņems vairākus īpašumus un samazinās uzņēmuma pamatkapitālu, liecina domes lēmumprojekts.
Īpašumi pašvaldībai nepieciešami, ņemot vērā lēmumus par sociālo dzīvojamo māju Mežrozīšu ielā projektēšanu, būvniecību un finansēšanu, par pašvaldības konceptuālu dalību pieejamu cenu īres dzīvokļu attīstības programmā un programmā "Īres mājokļi Latvijas speciālistiem".
Lēmumprojekts paredz samazināt pašvaldības līdzdalību "Rīgas namos", dzēšot 1 539 055 kapitāldaļas 1 539 055 eiro vērtībā. Plānots noteikt, ka pamatkapitāla samazināšanas rezultātā radies pašvaldības prasījums pret "Rīgas namiem" tiek segts ar īpašumiem 1 181 885 eiro vērtībā un 357 170 eiro.
Pašvaldība no uzņēmuma pārņems īpašumu starp Tīnūžu ielu, Andreja Saharova ielu un Praulienas ielu bez adreses 12 255 kvadrātmetru (m2) platībā, 2749 m2 plašu zemesgabalu Mežrozīšu ielā 39, kā arī īpašumu Mežrozīšu ielā 41, kura platība ir 13 320 m2. Pašvaldība pārņems arī īpašumus Mežrozīšu ielā 43 un Mežrozīšu ielā 45, kas ir attiecīgi 17 439 un 5656 m2 lieli.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Rīgas nami" 2024. gadā strādāja ar 27 518 837 eiro apgrozījumu un 178 650 eiro zaudējumiem. "Rīgas namu" pamatkapitāls ir 109 615 802 eiro, uzņēmuma īpašniece ir Rīgas pašvaldība.