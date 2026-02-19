Valsts vienoto kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši vien 35% topošo juristu
Šogad ziemas sesijā vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu nokārtojuši 53 studenti jeb 35% no kopējā studentu skaita, kas kārtoja eksāmenu, informēja Tieslietu Ministrija (TM).
Eksāmenu kopumā kārtoja 151 students no sešām augstskolām - Biznesa augstskolas "Turība", Daugavpils Universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rēzeknes akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes.
No 98 studējošajiem, kuri eksāmenu nenokārtoja, 28 to kārtoja pirmo reizi, savukārt 70 - atkārtoti.
Eksāmena rezultātus var pārstrīdēt mēneša laikā.
Pārbaudījumi dažādās tiesību jomās norisinājās no 13. līdz 27. janvārim.
Eksāmenā pārbaudīja zināšanas piecās jomās - starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās, tiesību teorijā, tiesību filozofijā un Latvijas tiesību vēsturē, krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās, civiltiesībās, civilprocesa tiesībās un komerctiesībās, konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās un administratīvā procesa tiesībās.
Nākamais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens paredzēts vasaras sesijā.
Pagājušajā akadēmiskajā mācību gadā ziemas un vasaras sesijā kopumā eksāmenu kārtoja 302 studenti, no kuriem to nokārtoja 98.