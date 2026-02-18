Sabiedrība
Šodien 21:19
Politiķi ķeras klāt samilzušai problēmai - trešo valstu "studentiem", kas patiesībā vēlas iekļūt Eiropā
Ar katru gadu trešo valstu studentu skaits pieaug, taču liela daļa brauc uz šejieni nevis mācīties, bet strādāt. Kā cīnīties pret to, šodien sprieda Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, vēsta 360TV Ziņas.
Šajā akadēmiskajā gadā Latvijā mācās vairāk nekā 9 tūkstoši studentu no trešajām valstīm. Vairākums studentu pie mums atceļo no Indijas un Uzbekistānas. 2025. gadā tika saņemti gandrīz 4 tūkstoši vīzu pieteikumu mācības, taču 14% trešo valstu pilsoņu studēt Latvijā neatļāva.
Izglītības uz zinātnes ministrijā patreiz top Augstākās izglītības internacionalizācijas stratēģija. Tā paredzēs jaunus trešo valstu studentu atlases kritērijus, kurus būs jāievēro augstskolām, lai piesaistītu studentus, kas vēlas kļūt par inženieriem vai par augstas kvalifikācijas speciālistiem, nevis tādus, kas tikai meklē iespēju, kā iekļūt Eiropas Savienībā.