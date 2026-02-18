Finanšu ministrija paziņo Latvijas iedzīvotājiem, ka viņus gaida būtisks algu pieaugums. Taču ir arī sliktas ziņas
Finanšu ministrija ir atjauninājusi makroekonomiskās prognozes 2026.–2030. gadam. Iekšzemes kopprodukta pieauguma prognoze 2026. gadam paaugstināta līdz 2,6 procentiem. Tas ir par 0,5 procentpunktiem vairāk, nekā Finanšu ministrija prognozēja pērnā gada jūnijā, gatavojot 2026. gada valsts budžeta projektu..
Prognožu izmaiņas saistītas ar spēcīgāku Latvijas ekonomikas izaugsmi pagājušajā gadā, kas pēc sākotnējā novērtējuma var būt sasniegusi 2% iepriekš prognozēto 1,1% vietā.
Pēc vairāku gadu stagnācijas atsācies arī privātā patēriņa pieaugums, trešajā ceturksnī pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu uzrādot jau 1,8% kāpumu. Spēcīgāks kļuvis arī ārējais sektors, preču un pakalpojumu eksportam trīs ceturkšņos palielinoties par 0,8%.
Šobrīd jau pieejamie apsteidzošie indikatori un operatīvie mēnešu dati liecina par spēcīgas izaugsmes saglabāšanos arī 2025. gada ceturtajā ceturksnī un šā gada pirmajā pusē.
Mēneša vidējā darba samaksa pēc iepriekšējā straujā kāpuma 2025. gadā palielinājās nedaudz lēnāk nekā iepriekšējos divos gados. Tomēr pieauguma temps joprojām bijis spēcīgs, saglabājoties arī gada otrajā pusē. Vidējās algas pieauguma prognoze šim gadam paaugstināta līdz 6,5%, bet 2027. gadam līdz 6,0%.
To nosaka gan straujāka ekonomikas izaugsme, gan augstāka inflācija, gan ierobežotie darbaspēka resursi. Vienlaikus straujāku darba samaksas kāpumu ierobežos zemāks atalgojuma izdevumu pieaugums vispārējās valdības sektorā.
Algu pieaugums ir laba ziņa. Taču šo pieaugumu "apēdīs" inflācija. Kā norāda Finanšu ministrija, ņemot vērā augstāku, nekā iepriekš prognozēts, pārtikas cenu kāpumu pagājušajā gadā, kopumā pieaugošo elektroenerģijas un siltumenerģijas cenu dinamiku, kā arī noturīgo darbaspēka izmaksu kāpumu, kas sadārdzina pakalpojumus, inflācijas prognoze 2026. gadam ir paaugstināta līdz 2,9 procentiem salīdzinājumā ar 2,3 procentiem, kas tika gaidīti pērnā gada jūnijā.