Ceturtdien brīžiem uzspīdēs saule.
Šodien 14:40
Ceturtdien Latvijā brīžiem snigs, bet uzspīdēs arī saule
Tuvākajā diennaktī Latvijas lielākajā daļā brīžiem nedaudz snigs un starp mākoņiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi gaidāmi gan naktī, gan dienā. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš.
Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz -9..-14 grādiem, vietām zem skaidrām debesīm iespējams aukstums līdz -20 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā gaidāma no -2 grādiem Dienvidkurzemes piekrastē līdz -9 grādiem dažviet valsts austrumos.
Rīgā ceturtdien palaikam nedaudz snigs un brīžiem mākoņu kļūs mazāk. Naktī, pūšot lēnam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -11 grādiem. Dienā vējš iegriezīsies no ziemeļiem un saglabāsies lēns, termometra stabiņš pakāpsies līdz -6 grādiem.