Rinkēvičs: valdības lēmums par 10 miljoniem Ukrainas atbalstam nāca tieši laikā
Valdības vakardienas lēmums par 10 miljonu eiro piešķiršanu Ukrainas atbalstam NATO fonda "Prioritised Ukraine Requirements List" (PURL) ietvaros nācis "tieši laikā un vietā", šodien žurnālistiem izteicās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Viņš norādīja, ka Latvija vienmēr ir uzsvērusi, ka tai ir jāturpina atbalstīt Ukraina gan finansiāli, gan militāri, divpusēji un arī NATO ietvaros. "Un šis valdības lēmums, manuprāt, nāk tieši laikā un vietā," teica Rinkēvičs.
Jau vēstīts, ka valdība 17. februārī nolēma, ka Latvija piešķirs 10 miljonus eiro Ukrainas atbalstam NATO fonda PURL ietvaros.
Kā sociālajos tīklos iepriekš skaidroja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), šī nauda tiks izmantota bruņojuma un aprīkojuma iegādei, lai palīdzētu Ukrainai aizstāvēties. Iepirkumi būs no Latvijas stratēģiskā partnera ASV, "nodrošinot uzticamu un kvalitatīvu palīdzību", informēja Siliņa.
Viņa arī norādīja, ka Latvijas ieguldījums tiek veikts jau iepriekš plānotā finansējuma 0,25% no iekšzemes kopprodukta apmērā ietvaros, apliecinot Latvijas atbalstu Ukrainai.
Aizsardzības ministrijā aģentūrai LETA skaidroja, ka PURL iniciatīvas mērķis ir veicināt ASV aizsardzības preču un pakalpojumu iegādi un nodošanu Ukrainai, izmantojot sabiedroto un partneru ziedojumus. Iniciatīvas ietvaros Eiropas valstis un Kanāda piešķir finansējumu ASV ražotu militāro produktu iegādei, lai nodrošinātu Ukrainas bruņotajiem spēkiem nepieciešamo atbalstu.