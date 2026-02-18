Salaspils novada pašvaldība brīdina: ielu tīrīšanu apgrūtina ielu malās atstātie auto
Stipras snigšanas dēļ Salaspils novadā ielu un ietvju tīrīšana notiek pastiprinātā režīmā. Lai komunālie darbi noritētu raiti un droši, aicinām iedzīvotājus snigšanas laikā nenovietot automašīnas ielu malās, īpaši šaurajās ielās un dzīvojamo māju rajonos.
Salaspils novada pašvaldība informē, ka Salaspils novada pašvaldības iestāde “Komunālais dienests” strādā ar visām pieejamajām tehnikas vienībām, lai pēc iespējas ātrāk attīrītu brauktuves un ietves no sniega. Tomēr darbus būtiski apgrūtina ielu malās novietotās automašīnas, īpaši šaurajās ielās un dzīvojamo māju rajonos.
"Lai sniega tīrīšanas darbi noritētu raitāk, lūdzam šaurajās ielās nenovietot automašīnas ielu malās, izvērtējot, vai sniega tīrīšanas tehnikai ir iespēja izbraukt pa ielu un sniegu iztīrīt," aicina pašvaldība.
āpat iespējams sazināties ar Komunālo dienestu (tālrunis saziņai: 67981070) un vienoties par laiku, kad iela būs brīva un to varēs pilnvērtīgi iztīrīt. Īpašs lūgums stipras snigšanas laikā nenovietot automašīnas Ziemeļu ielā, Līvzemes ielā, ielas posmā no Līvzemes ielas līdz Vītolu ielai (starp dīķiem), Kalnrozes, Silmaļu, Kalnu, Griezes, Rubeņu, Baznīcas ielā un citās līdzīgās ielās.
"Atgādinām, ka brīva piekļuve ielām ir būtiska operatīvo dienestu darbam. Pateicamies par sapratni un sadarbību! Atcerēsimies – ir ziema, un drošība uz ceļa ir mūsu kopīga atbildība," paziņojumā vēsta pašvaldība.