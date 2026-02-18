Neparasts šķērslis uz ceļa: Ikšķilē ar siena ruļļiem nobloķēta brauktuve
Trešdienas rītā Ikšķilē autovadītājus sagaidīja neierasts skats – uz brauktuves, pa kuru iedzīvotāji dodas Rīgas virzienā, atradās siena ruļļi, kas būtiski apgrūtināja satiksmi. Kā liecina aculiecinieku sniegtā informācija portālam Jauns.lv, notikums izraisījis neizpratni un neapmierinātību to cilvēku vidū, kuri agrā rīta stundā devās uz darbu.
Ogres novada pašvaldības policija Jauns.lv skaidro, ka 2026. gada 18. februārī plkst. 07.11 no iedzīvotājiem, izmantojot “WhatsApp”, saņemta informācija par satiksmes apgrūtinājumu Ikšķilē, kur uz brauktuves atradās siena ruļļi.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju jau plkst. 06.37 no kravas transportlīdzekļa braukšanas laikā izkrituši divi siena ruļļi. Izsaukums par notikušo pašvaldības policijā netika reģistrēts, jo attiecīgajā brīdī ekipāža apkalpoja citu izsaukumu.
Plkst. 07.20 siena ruļļi no brauktuves tika novākti un satiksme pilnībā atjaunota.
Pašvaldības policija norāda, ka notikušais kvalificējams kā kravas nenostiprināšana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumiem Nr. 166 “Noteikumi par gabalkravu izvietošanu un nostiprināšanu autopārvadājumos”, kā arī Ceļu satiksmes noteikumu 205. punktam. Tas nosaka, ka kravai transportlīdzeklī jābūt novietotai un, ja nepieciešams, nostiprinātai tā, lai tā neapdraudētu satiksmes dalībniekus, nenokristu un nevilktos pa ceļu.
Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 54. panta trīspadsmito daļu par kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpšanu transportlīdzekļa vadītājam var piemērot naudas sodu vienpadsmit naudas soda vienību apmērā. Savukārt atbilstoši Autopārvadājumu likuma 60. panta piektajai daļai administratīvā pārkāpuma procesu šādos gadījumos veic Valsts policija.
Pašvaldības policija nepieciešamības gadījumā sniegs informāciju kompetentajai iestādei – šajā gadījumā Valsts policijai.