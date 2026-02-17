Trešdien valsts rietumu un centrālajā daļā nedaudz snigs.
Trešdien valsts rietumu un centrālajā daļā nedaudz snigs
Trešdien Latvijas rietumu un centrālajā daļā, sākot no dienvidrietumiem, nedaudz snigs, vairāk nokrišņu būs Kurzemē, prognozē sinoptiķi.
Naktī tikai Kurzemes dienvidrietumos snigs, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz -11..-17 grādiem, vietām valsts austrumos - līdz -23 grādiem.
Dienā daudzviet snigs. Latvijas austrumu daļā nav gaidāmi nokrišņi un spīdēs saule. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidaustrumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz -5..-10 grādiem.
Rīgā nakts un rīts paies bez nokrišņiem, dienā gaidāms mākoņains laiks un neliels sniegs. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra -13 grādi naktī un -7 grādi pēcpusdienā.