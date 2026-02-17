Grīziņkalnā dzīvoklī atrasts vīrieša līķis ar durtu brūci; aizturēta viņa dzīvesbiedre
Naktī uz 15. februāri kādā dzīvoklī Rīgā, Grīziņkalna mikrorajonā, tika konstatēts vīrieša līķis ar durtu brūci. Aizdomās par slepkavību Valsts policija aizturēja bojāgājušā vīrieša dzīvesbiedri.
Pašreizējā informācija liecina, ka noziegums izdarīts kopīgas alkohola lietošanas laikā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un aizdomās turētajai sievietei piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Naktī uz svētdienu, 15. februāri, Valsts policija saņēma izsaukumu uz kādu dzīvokli Rīgā, Grīziņkalnā, saistībā ar kāda vīrieša nāvi. Kad mediķi un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes likumsargi ieradās notikuma vietā, vīrieša nāve diemžēl apstiprinājās. Mirušajam vīrietim bija durta brūce.
Notikuma vietā aizdomās par slepkavību likumsargi aizturēja 1979. gadā dzimušu sievieti – bojāgājušā vīrieša dzīvesbiedri, kura iepriekš nav sodīta.
Pašreizējā informācija liecina, ka noziegums izdarīts kopīgas alkohola lietošanas laikā, starp abām personām izceļoties sadzīviska rakstura strīdam.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 116. pantu – par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem. Pirmstiesas izmeklēšanu lietā veic Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļa.
16. februārī aizdomās turētajai sievietei piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Likumsargi šobrīd turpina skaidrot notikušā apstākļus.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.