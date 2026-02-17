Valdība atbalsta iespēju izdot Latvijas pilsoņus kriminālvajāšanai Lielbritānijai
Ministru kabinets otrdien atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto likumprojektu, kas paredz iespēju izdot Latvijas pilsoņus kriminālvajāšanai Lielbritānijai.
TM norāda, ka patlaban, pamatojoties uz noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas pilsoņu izdošana iespējama uz Eiropas Savienības (ES) valstīm, kā arī uz ASV, Islandi, Norvēģiju un Austrāliju. Lielbritānija līdz 2020. gadam bija ES dalībvalsts.
Likumprojekts "Par Latvijas pilsoņu izdošanu uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti" paredz, ka Latvijas pilsoņus un nepilsoņus varēs izdot Lielbritānijai kriminālvajāšanai, tiesāšanai un soda izpildei, skaidro TM.
Latvija ir iesniegusi atrunu pie ES un Lielbritānijas Tirdzniecības un sadarbības nolīguma 603. panta, kas paredz, ka Latvijas pilsoņi netiek izdoti uz Lielbritāniju, taču nolīgums nav ratificēts Saeimā un lēmums par pilsoņu izdošanu ir jāpieņem parlamentam.
Lielbritānijas iestādes vairākkārt vērsušās pie Latvijas atbildīgajām iestādēm, lai veicinātu sadarbību saistībā ar valsts piederīgo izdošanu Lielbritānijai, jo ir pamats uzskatīt, ka atsevišķas personas, kas atrodas Latvijā, ir izdarījušas sevišķi smagus noziegumus, klāsta ministrija.