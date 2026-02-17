Par godu Pētera Vaska 80 gadu jubilejai Mazajā Mežotnes pilī izskanēs četri īpaši koncerti
Par godu izcilā latviešu komponista Pētera Vaska 80 gadu jubilejai Mazajā Mežotnes pilī sadarbībā ar komponista dibināto fondu šosezon izskanēs četri īpaši koncerti.
6.jūnijā plkst.19 koncertā “Pēterim Vaskam – 80. Svinības” skanēs šim notikumam radīta koncertprogramma, kurā iekļauti sen nedzirdēti un nedaudz piemirsti instrumentālie skaņdarbi un dziesmas, kurus atskaņos komponista mūzikas draugi, sanākot kopā par godu šim īpašajam notikumam: vijolniece Magdalēna Geka, altiste Jevgēnija Frolova, čelliste Guna Šnē, obojiste Amanda Tauriņa, kontrabasists Matīss Eisaks, trompetists Jenss Holms, akordeonists Artūrs Noviks, perkusionists Guntars Freibergs, pianiste Agnese Egliņa, kā arī Dailes teātra 10. studijas jaunie vokālisti Agate Grīnhofa, Katrīna Altenberga, Eduards Rediko un Ralfs Puzāns. Koncerta muzikālais konsultants – Juris Vaivods.
28.jūnijā plkst.18 Mazajā Mežotnes pilī ar īpašu Pētera Vaska jubilejai radītu koncertprogrammu viesosies “Trio Palladio” – vijolniece Eva Bindere, čelliste Kristīne Blaumane un pianists Reinis Zariņš. Programmas centrā – P. Vaska “Trīs skumju skaņdarbu” pirmatskaņojums Latvijā.
15.augustā plkst.19, atzīmējot fonda piecpadsmit gadu jubileju, tradicionālajā koncertā “Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne” piedalīsies vijolniece Magdalēna Geka, klarnetists Egīls Šēfers, čellists Kristaps Bergs un pianiste Iveta Cālīte. Šajā vakarā izskanēs Krista Auznieka jaundarba pirmatskaņojums, Arvo Perta “Fratres” vijolei un klavierēm, Pētera Vaska “Episodi e canto perpetuo” klavieru trio, kā arī Olivjē Mesiāna “Kvartets laika beigām” klarnetei, vijolei, čellam un klavierēm.
26.septembra koncertā izcilā latviešu vijolniece Vineta Sareika pirmo reizi atskaņos Pētera Vaska Vijoļkoncertu, savukārt kopā ar talantīgo franču pianisti Amanadīni Savarī mākslinieces atskaņos Karola Šimanovska ciklu “Trīs mīti vijolei un klavierēm, op. 30”: “Aretūzas strūklaka”, “Narciss” un “Driādas un Pāns”, Pētera Vaska Vasaras sonāti vijolei solo, Morisa Ravēla Sonāti vijolei un klavierēm nr.2, kā arī Džordža Geršvina / Jašas Heifeca Transkripcijas no operas “Porgijs un Besa”. Koncerta sākums – plkst.19.
Biļetes uz koncertiem varēs iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.