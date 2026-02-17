Valsts policija meklē attēlos redzamo personu.
112
Šodien 11:16
Vai atpazīsti? Valsts policija skaidro attēlos redzamā vīrieša identitāti
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas lūdz līdzcilvēku palīdzību attēlos redzamās personas identitātes noskaidrošanā.
Valsts policija aicina aplūkot attēlos redzamo vīrieti, un, ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt viņa personības vai atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām zvanīt pa tālruņa numuru 64001506 vai 112.