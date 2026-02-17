Jelgavā aizvadīts aukstākais janvāris kopš 2010. gada
Aizvadītais janvāris Jelgavā bija aukstākais kopš 2010. gada – mēneša vidējā gaisa temperatūra sasniedza – 9,3 °C. Aukstā laika dēļ pilsētā būtiski pieauga siltumenerģijas patēriņš, un tas atspoguļojas arī janvāra apkures rēķinos, ziņo Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.
Janvārī Jelgavā strādāja visas siltuma ražotnes – biomasas koģenerācijas stacija un katlumāja Aviācijas ielā, bet aukstākajās dienās tika iedarbināta arī Ganību ielas katlumāja. Salīdzinot ar 2025. gada janvāri un decembri, kad mēneša vidējā gaisa temperatūra bija virs +2 °C, šogad janvārī siltuma patēriņš bija aptuveni uz pusi lielāks.
Vidējā maksa par apkuri Jelgavā janvārī bija 2,11 EUR/m². Vienlaikus maksājumi dažādās ēkās būtiski atšķiras – atkarībā no ēkas energoefektivitātes tie svārstās no 0,71 EUR/m² līdz vairāk nekā 3 EUR/m². Atšķirība starp zemākajiem un augstākajiem maksājumiem var sasniegt pat piecas reizes. Tiek ziņots, ka siltumenerģijas tarifs šobrīd ir par 4,3% zemāks nekā iepriekšējā apkures sezonā.
Detalizēta informācija par siltumenerģijas patēriņu dažādās ēkās Jelgavā pieejama SIA "Gren Jelgava" mājaslapā: Siltumenerģijas patēriņš ēkās klientiem Jelgavā .