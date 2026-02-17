NBS pulkvedis Raivis Melnis iecelts par premjeres ārštata konsultantu
Ministru prezidentei Evikai Siliņa (JV) būs ārštata konsultants militārās sadarbības jautājumos, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Par Mnistru prezidenta ārštata konsultatīvo darbinieku militārās sadarbības jautājumos iecelts Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Sauszemes komponenta priekšnieka vietnieks pulkvedis Raivis Melnis.
Saskaņā ar regulējumu ārštata konsultatīvais darbinieks sniedz priekšlikumus par valsts politikas izstrādi un īstenošanu konkrētā jomā, kā arī konsultē attiecīgajos jautājumos.
Tāpat darbinieks ar īpašu Ministru kabineta locekļa pilnvarojumu var pārstāvēt premjera viedokli citās valsts institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs un sanāksmēs, kur notiek viedokļu saskaņošana.
Ārštata konsultatīvais darbinieks var piedalīties valsts institūciju darbā atbilstoši noteiktajiem uzdevumiem, kā arī ar pilnvarojumu paust premjera pozīciju plašsaziņas līdzekļos.
Siliņas komunikācijas padomniece Anna Ūdre aģentūru LETA informēja, ka Melnis Siliņas birojam pievienojies 13. februārī.
"Esmu gandarīta, ka viņš ir atsaucies manam aicinājumam un ar savu pieredzi ir gatavs veicināt praktisko sadarbību starp bruņotajiem spēkiem, aizsardzības industriju, kā arī labāk izprast Ukrainas karavīru kaujas pieredzi un tās lietderību mūsu valsts aizsardzībā," komentē Siliņa.
Ārštata padomnieki Ministru prezidentes birojā strādā bez atlīdzības.