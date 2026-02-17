Ceļu satiksmes negadījumā Siguldas novadā bojā gājis cilvēks
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 158 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem četri bijuši ar cietušajiem, bet vienā avārijā bijis arī bojāgājušais, liecina Valsts policijas apkopotā operatīvā informācija.
Negadījums ar letālām sekām noticis Siguldas novadā. Vakar ap plkst. 19.20 Siguldas novada Siguldas pagastā, Jūdažos, automašīnas "BMW" vadītājs uzbrauca gājējam, kurš notikuma vietā gāja bojā. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Kopumā aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos ievainoti četri cilvēki, no tiem divi bijuši gājēji. Visā valstī kopumā reģistrēti 158 ceļu satiksmes negadījumi.
Aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī divi gadījumi, kad transportlīdzekļa vadītāji pieķerti, esot alkohola reibumā. Vienam no viņiem nu jārēķinās ar kriminālprocesu, savukārt otra persona saukta pie administratīvās atbildības.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu visā valstī policija noformējusi 130 administratīvā pārkāpuma protokolus.