Brigmanis: līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām jaunu valdību izveidot nevar
Līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām jaunu valdību izveidot nevar, un, ja to varētu, tas jau būtu izdarīts, otrdien intervijā LTV "Rīta panorāmai" sprieda valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas deputāts Augusts Brigmanis.
Brigmaņa skatījumā, ja Evikas Siliņas (JV) vadītā valdība krīt, līdz Saeimas vēlēšanām strādātu tehniskā valdība ar to pašu premjeri un ministriem. Attiecīgi viņš domā, ka valdības nomaiņa koalīcijas partijām neesot darba kārtības jautājums.
ZZS politiķis ir pārliecināts, ka pēc vēlēšanām esošā premjere un daļa ministru pie varas nepaliks.
Tajā pat laikā Brigmanis sprieda, ka ZZS tomēr neizslēdzot iespēju prasīt Siliņas demisiju, gan neprecizējot par ko tieši un vēlāk piebilstot, ka tas neesot ZZS pašmērķis.
Brigmaņa vērtējumā, kokrūpnieku lieta, par kuru pašlaik kritiku saņem ZZS, esot sīka atriebība, kur valsts neiegūtie miljoni pat neesot īsti zaudējumi un esot nieks salīdzinājumā ar "Rail Baltica" pāli Daugavā, par kuru atbildīgi esot "Progresīvie", un Stradiņa slimnīcas būvdarbu lielajām izmaksām, par kurām atbildīga esot "Jaunā vienotība".
ZZS politiķis izteicās, ka gadījumā, ja tiktu atlaists kāds ZZS ministrs, tad iespējams, ka ZZS valdībā "nolasa ķiršus", proti, prasa citu ministru demisijas.
Brigmanis piekrita, ka "daļēji" ZZS atrašanās esošajā valdībā ir tikai politisks aprēķins.