Otrdienas rītā kavējas vilcienu satiksme Tukuma līnijā; atsevišķi reisi kavējas līdz 70 minūtēm
Otrdienas rītā ir vilcienu satiksmes kavējumi Tukuma līnijā, liecina "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Dzelzceļa infrastruktūras dēļ vilciens Rīga (plkst. 6.30)-Dubulti (plkst. 07.19) brauc ar apmēram 15 minūšu kavējumu, bet vilciens Sloka (plkst. 6.32)-Rīga (plkst. 7.29) brauc ar apmēram 40 minūšu kavējumu.
Vienlaikus vilciens Rīga (plkst. 6)-Tukums II (plkst. 7.44) stāv pieturā Priedaine un vilciena paredzamais kavējums ir apmēram 45 minūtes, vilciens Tukums II (plkst. 5.01)-Rīga (plkst. 6.29) brauc ar apmēram 70 minūšu kavējumu.
Tajā pašā laikā vilciens Tukums II (plkst. 5.59)-Rīga (plkst. 7.29) tika atcelts dzelzceļa posmā Tukums II-Sloka, bet vilciens Rīga (plkst. 5)- Tukums II (plkst. 6.44) tika atcelts dzelzceļa posmā Dubulti-Tukums II.
PV arī vēsta, ka autobusa Priedaine (plkst. 7.01)-Dubulti (plkst. 7.19) paredzamais kavējums ir apmēram 20 minūtes.