Otrdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks
foto: LETA
Latvijā gaidāma saulaina diena.
Otrdien gaidāms sauss un pārsvarā saulains laiks

Otrdiena Latvijā būs pārsvarā saulaina, vietām Latgalē un Vidzemē - mākoņaina, prognozē sinoptiķi.

Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē ar brāzmām līdz 12 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz -4..-9 grādiem.

Rīgā gaidāms saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz -6 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1013-1018 hektopaskāli jūras līmenī.

