Šodien 18:33
Smiltenes novadā vēl divas dienas viedokļa paušanai aptaujā par pašvaldības darbu
Ik gadu Smiltenes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītajā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā. Iedzīvotāju aptauju par pašvaldības darbu 2025. gadā iespējams aizpildīt līdz 18. februārim.
Aptaujas anketa ir anonīma un pieejama aizpildīšanai:
- elektroniskā veidā – Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes – Sabiedrības līdzdalība – Iedzīvotāju aptaujas”;
- drukātā veidā – visos Smiltenes novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.
Noslēdzoties aptaujai, iegūtie rezultāti tiks apkopoti un publicēti pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Pašvaldība/Publikācijas un pētījumi/Iedzīvotāju aptaujas”.