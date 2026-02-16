SIA "CleanR" atkritumu šķirošanas konteineri.
Sabiedrība
Šodien 11:49
"CleanR" nepiemēros kavējuma procentus par kavētu rēķinu apmaksu līdz apkures sezonas beigām
Atkritumu apsaimniekotājs "CleanR" šīs īpaši aukstās ziemas apkures sezonas laikā saviem klientiem nepiemēros kavējuma procentus par kavētiem maksājumiem un neapturēs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.
Lēmums ir spēkā no 1. februāra līdz 2026. gada apkures sezonas beigām, un par to “CleanR” jau ir informējis atbilstošās pašvaldības, kurās uzņēmums sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.
"CleanR" nodrošina atkritumu apsaimniekošanu divās daļās Rīgas: pirmajā zonā (Rīgas Centra rajona un Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā) un otrajā zonā (Rīgas Kurzemes rajona administratīvajā teritorijā), kā arī Jūrmalā, Ķekavas novadā, Ropažu novadā, Ogres novadā (Ikšķilē un Tīnūžos), Jelgavas novadā (Ozolnieku, Cenas un Salgales pagastā) un Krāslavas novadā (Kastuļinas pagastā un Dagdas pilsētas un pagastu apvienību teritorijā).