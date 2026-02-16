Tūkstošiem dejotāju pulcēsies II Jauniešu Deju svētkos Liepājā
6500 jaunieši no vairāk nekā 200 Latvijas deju kolektīviem šopavasar mēros ceļu uz Liepāju, kur 23. maija novakarē stadionā “Daugava” tiks piedzīvots latviešu skatuviskās dejas krāšņums un kopdejošanas prieks II Jauniešu Deju svētku koncertā “Viens apvārsnis. Tūkstošiem ceļu”.
“Šī būs vērienīgākā jauniešu dejotāju tikšanās vienā dejas laukumā ceļā uz XXVIII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVIII Deju svētkiem 2028. gadā,” uzsver Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte. “Esam gandarīti un pateicīgi, ka deju kopienai un visai Dziesmu un deju svētku kustībai nozīmīgie svētki pēc 20 gadiem atkal norisināsies Liepājā.”
Jauniešu Deju svētki maijā notiks vienlaikus ar Līvas ciema svētku norisēm. “Esmu drošs, ka abu svētku satikšanās ir vērtīgs ieguvums Liepājai un liepājniekiem. Iemīļotie Līvas ciema svētki šogad būs īpaši krāšņi – tie pulcēs vēl vairāk cilvēku, piepildot pilsētu ar deju, emocijām un kopā būšanas prieku. Tas būs skaists un sirsnīgs ceļš uz nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem,” pārliecībā dalās Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.
Svētku radošo kodolu veido koncerta mākslinieciskie vadītāji Dagmāra Bārbale un Jānis Purviņš, režisors Matīss Budovskis, libreta un tekstu autore Rasa Bugavičute-Pēce un II Jauniešu Deju svētku virsvadītāji.
“Viens apvārsnis. Tūkstošiem ceļu” – vadmotīvs, ko svētkiem radījusi dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce, simboliski iezīmē jūras tuvuma un bezgalības sajūtu: “Un, lai arī sākotnēji varētu šķist, ka apvārsnis ir finiša lenta, kuru pārcirst ar krūtīm, kad tajā ieskrien, pārvarējis sevi un uzvarējis citus, sākotnējais iespaids bijis mānīgs. Apvārsnis ir virziens, kurā doties! Tas ir arvien nemainīgi tāls galamērķis, uz kuru ved tūkstošiem ceļu. Katram savs, katram unikāls. Tas ir drosmes, apņēmības un dulluma pilns solis nezināmajā, lai arvien un no jauna atrastu un pilnveidotu sevi. Apvārsnis ir sapnis.”
Drošā atspēriena punkta nozīmi, “jūra līdz ceļiem” pārliecību līkumainajā pieaugšanas ceļā un bezgalības jeb mūžīgas sapņošanas un kustības tēmu atklās koncertam izraudzītās horeogrāfijas. To autori: Aija Baumane, Dagmāra Bārbale, Krišjānis Bite, Diāna Gavare, Dāvis Ērglis, Guna Trukšāne, Gunta Skuja, Harijs Sūna, Jānis Ērglis, Jānis Purviņš, Laura Pavilone, Lilija Lipora, Māris Konstants, Uldis Žagata un Velta Lodiņa.