“Lidl” samazina regulārās cenas populāriem saldumiem
Mazumtirgotājs “Lidl” turpina stiprināt savu cenu līderību, būtiski samazinot regulārās cenas populāriem saldumiem, želejkonfektēm un citiem ikdienas produktiem. Atsevišķiem saldumiem cena tagad ir pat par trešdaļu zemāka. Papildu samazinājumi ieviesti arī vairākiem gaļas produktiem un eļļai.
Turpmāk vairākas “Sweet Corner” želejkonfektes un košļājamās konfektes pieejamas līdz pat 34% lētāk. Tie ir vieni no iecienītākajiem “Lidl” saldumiem dažādās vecuma grupās, un cenu kritums nozīmē pastāvīgi zemākas ikdienas cenas, nevis īstermiņa akcijas. Tas vēlreiz apliecina “Lidl” pozīcijas kā vienam no izdevīgākajiem mazumtirgotājiem Latvijā.
Tāpat vērts atgādināt, ka “Sweet Corner” ir iekļauts to produktu klāstā, kuriem tiek piemērota 10% atlaide, iepērkoties ar senioru atlaidi pirmdienās vai Goda ģimeņu karti.
Cenu samazinājumi ieviesti arī citās produktu kategorijās, piemēram, “Vita D'or” rapšu eļļa turpmāk būs par 15% lētāka, “Dulano Selection” itāļu salami desa - par 26% lētāka, bet “Dulano” maigi kūpināts salami turpmāk iegādājams par 28% lētāk.
“Lidl” cenšas nodrošināt klientiem stabilas un saprotamas cenas katru dienu, bez īslaicīgiem trikiem un sarežģītām akcijām. To apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati – saskaņā ar “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau vairākus mēnešus pēc kārtas piedāvā vienu no izdevīgākajiem pārtikas groziem Latvijā.
Jau ziņots, ka gada sākumā “Lidl” ievērojami samazināja cenas “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu higiēnas un mājsaimniecības produktiem, plašam kafijas produktu klāstam, atlasītām tējām, kakao, piena produktiem, banāniem, gaļas izstrādājumiem un riekstu produktiem, čipsiem, popkornam un dažādām sēklām, kā arī dažādiem šokolādes produktiem un populāriem ilgstošās uzglabāšanas produktiem – miltiem, makaroniem, cukuram un konservējumiem. Savukārt pagājušajā nedēļā ziņots par cenu samazinājumu plašam mājdzīvnieku produktu klāstam – kaķu un suņu barībai, kārumiem un ikdienas kopšanas precēm. Taču pērnā gada nogalē tika samazinātas regulārās cenas sviestam, apelsīnu sulai, sieram “Gouda”, UHT pienam.