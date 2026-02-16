Rihards Kvēpiņš.
112
Šodien 07:37
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo nepilngadīgo Rihardu Kvēpiņu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010.gadā dzimušo Rihardu Kvēpiņu, kurš 15. februārī izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Brīvības gatvē un līdz šim nav atgriezies.
Pazīmes: 175 cm, sportiskas miesas uzbūves, gaiši brūni, īsi mati.
Apģērbs: melna jaka, melnas sporta bikses, balti sporta apavi, zils džemperis, melna sejas maska ar izgriezumiem mutei un acīm.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
