Gunta Stenkēviča (foto: Valsts policija)
112
Šodien 22:28
Meklē Guntu Stenkēviču, kura 12. februārī izgāja no veco ļaužu dzīvojamās mājas Liepājā. Viņai iespējami atmiņas zudumi un pavājināta dzirde
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1954. gadā dzimušo Guntu Stenkēviču, kura kopš 12. februāra nav redzēta. Sieviete izgāja no Veco ļaužu dzīvojamās mājas Liepājā, Ganību ielā 135/141 un līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Gunta Stenkēviča (foto: Valsts policija)
Sievietes pazīmes: 160 cm gara, rudi/sirmi mati līdz pleciem, tievas miesas uzbūves. Sievietei iespējami atmiņas zudumi un pavājināta dzirde.
Valsts policija aicina aplūkot Guntas Stenkēvičas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!