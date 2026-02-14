Autovadītāju ievērībai: īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi Liepājas un Ventspils šosejas posmos un Dobeles, Tukuma, Talsu, Saldus apkārtnē
Šorīt īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi izveidojušies uz Liepājas šosejas (A9) no Apšupes krustojuma līdz Bikstiem, Ventspils šosejas no Kūdras līdz Strazdei, kā arī uz reģionālajiem un vietējiem ceļiem Tukuma, Talsu, Dobeles un Saldus apkārtnē. Tur ceļā ir jāplāno papildu laiks un jārēķinās, ka uz ceļa var būt sniega sanesumi, ziņo VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).
Citur valsts teritorijas braukšanas apstākļi lielākoties ir apgrūtināti. Slidenos un sniegotos ceļu posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 189 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Ceļi pilnībā no sniega ceļi tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām vai kad ir sasniegts uzturēšanas klasei pieļaujamais sniega vai ledus biezums, un tam atvēlētais laiks ir no trim stundām uz autoceļiem ar intensīvu satiksmi (A klase) līdz pat 24 stundām ceļiem ar mazāku satiksmes intensitāti. Vietējās nozīmes autoceļiem ar mazu satiksmes intensitāti (D uzturēšanas klase) attīrīšanai no sniega laiks nav noteikts.
Aicina autovadītājus būt piesardzīgiem, braukšanas iemaņas pielāgot ziemas apstākļiem, kā arī izvēlēties laikapstākļiem un ceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu, ievērot lielāku distanci ar priekšā braucošo transportu.