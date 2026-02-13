Rīgā radušās problēmas kravas auto un sabiedriskajam transportam uzbraukt uz Gaisa tilta
foto: Edijs Pālens/LETA
Rīgā radušās problēmas kravas auto un sabiedriskajam transportam uzbraukt uz Gaisa tilta.
Rīgā radušās problēmas kravas auto un sabiedriskajam transportam uzbraukt uz Gaisa tilta

Šodien pēcpusdienā Rīgā radušās problēmas kravas auto un sabiedriskajam transportam uzbraukt uz Gaisa tilta, informēja uzņēmumā "Rīgas satiksme".

Ar šo problēmu saskārušies trolejbusi, kurus nepieciešams uzvilkt uz tilta, lai palīdzētu to šķērsot, jo brauktuves kļuvušas slidenas.

Kā ziņots šodien visā Latvijā un arī Rīgā stipri puteņo, tādēļ satiksme ir lēnāka, kā arī notiek satiksmes negadījumi, kas vēl vairāk apgrūtina satiksmi.

