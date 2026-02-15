Foto: Preiļu novada pašvaldība
Šodien 09:09
Žūrija dabūja pat ar slapjām švammēm: Preiļu novada jaunieši piedalās jautrā Teātra sporta draudzības turnīrā
Aukstā februāra dienā Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra un Preiļu 1. pamatskolas pulciņa “Improvizācijas teātris “Mednieki”” dalībnieki devās uz Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centru, lai piedalītos Teātra sporta Draudzības turnīrā 2026.
Jaunieši no Līvāniem, Ilūkstes, Jēkabpils un Preiļiem spēlēja dažādas improvizācijas tehnikas. Lai arī tās bija sacensības, turnīrā virmoja prieks un jautrība. Ja kāds ļoti labi nospēlēja, tad no skatītāju puses lidoja sarkanas rozes. Savukārt žūrijai tika mestas slapjas švammes, ja publikai vērtējums nepatika - tādi ir improvizācijas turnīru noteikumi.
Preiļu jauniešiem tā bija pirmā lielā pieredze, ko pavadīja gan uztraukums, gan pozitīvas emocijas. Jauniešu atsauksmes:
- “Bija ļoti interesanti. Dažreiz bija smieklīgi. Visi ļoti labi nospēlēja!”
- “Man patika tēlot. Bija smieklīgi. Man patika!!!”
- “Man ļoti patika, jo bija jautri, varēja uzstāties uz skatuves, žūrijas apmētāt. Man tas ļoti patika un es ceru vēl braukt!!”
- “Bija interesanti vērot citus, jo var mācīties no citu kļūdām un kā labāk darīt. Viesmīlīgi un jauki cilvēki, kā arī garšīga tēja ar cepumiem!”
- “Bija patīkami pašai tēlot un vērot kā citi tēlo. Apmētāt žūriju arī bija jautri. Ceru vēl uz tādu pasākumu.”
- “Man ļoti patika! Bija interesanti, kad varēja mest žūrijai ar švammēm. Visi labi nospēlēja.”
- “Man patika viss! Un švammes mest arī.”
Paldies Ilūkstes novada Bērnu un jauniešu centram par sirsnīgo uzņemšanu, par silto tēju, gardajiem cepumiem un “smaidīgām apelsīnu meitenēm”!