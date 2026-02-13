Jelgavas pašvaldība novirza 2500 eiro siena iegādei Pilssalas savvaļas zirgiem
Līdz ar Jelgavas 2026. gada budžeta apstiprināšanu pašvaldība biedrībai "Pilssalas zirgu atbalsts" ir pārskaitījusi 2500 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem siena iegādei Pilssalas savvaļas zirgiem.
Mēneša sākumā pašvaldība saņēma biedrības "Pilssalas zirgu atbalsts" valdes priekšsēdētāja un zirgu uzrauga Eināra Nordmaņa iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai rast iespēju piešķirt finanšu līdzekļus Pilssalas savvaļas zirgu ganāmpulka uzturēšanai.
Zirgu uzraugs vēstulē skaidro, ka lietainā vasara ieviesusi savas korekcijas siena sagādē - slapjais laiks nav ļāvis sapļaut un atvest nepieciešamo siena daudzumu no Loka maģistrāles, Sieramuižas un Ozolpils pļavām, kā arī izsīkuši iepriekšējie krājumi no 2024. gada vasaras. Tāpat esot samazinājies finansējums, kas tiek saņemts par platību maksājumiem, un tas nav pietiekams, lai šoziem sarūpētu sienu vairāk nekā 80 pļavā dzīvojošajiem savvaļas zirgiem.
Siens pēc sludinājumiem ir atrodams 70 līdz 100 kilometru rādiusā no Jelgavas un 40 līdz 45 ruļļu piegāde uz Jelgavu izmaksā vairāk nekā 1000 eiro, un ar šo siena daudzumu pietiek desmit līdz 15 dienām. Sociālajos tīklos jau pagājušajā nedēļā tika izplatīts aicinājums iedzīvotājiem un zemniekiem rast iespēju atbalstīt Pilssalas zirgu ganāmpulku, pēc kura uz Pilssalu jau nogādāti siena ruļļi.
Izvērtējot radušos situāciju, pašvaldība ir radusi iespēju un veikusi pārskaitījumu biedrībai, lai varētu sagādāt sienu zirgiem.
Savvaļas zirgi "Konik Polski" Pilssalā dzīvo no 2007. gada, un gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi bieži tos apciemo. Saltākajā šī gada naktī, 1. februārī, zirgu ganāmpulkam pievienojies arī pirmais šī gada kumeliņš.
Pilssalas pļavām piešķirts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss - "Natura 2000", jo pļavās sastopama nozīmīga augu un putnu daudzveidība.