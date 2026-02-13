Rihards Zaļupe un Raimonds Petrauskis aicina muzikālā ceļojumā "Apkārt pasaulei"
21. februārī plkst. 18.00 Kultūras centrā "Imanta" klausītāji aicināti piedzīvot īpašu kamermūzikas vakaru "Apkārt pasaulei", kurā uzstāsies izcilie mūziķi – sitaminstrumentālists, komponists Rihards Zaļupe un pianists Raimonds Petrauskis.
Programma "Apkārt pasaulei" ir kā maģisks ceļojums cauri laikiem un pasaules skaņu ainavām – no kalnu virsotņu plašuma līdz okeānu dziļumu noslēpumainībai. Mūzika atdzīvina dažādu kultūru noskaņas, ļaujot klausītājam sajust gan dabas pirmatnējo spēku, gan cilvēces radošo bagātību.
Programmā savijas oriģinālkompozīcijas ar pasaulē atpazīstamām muzikālām tēmām, kas tiek drosmīgi un radoši pārveidotas, iedvesmojoties no tūkstošgadīgiem ritmiem, etniskām tradīcijām un dabas balsīm. Katrs skaņdarbs ir kā jauna pietura muzikālā ceļā apkārt pasaulei.
Rihards Zaļupe apvieno savu unikālo vokālu ar plašu sitaminstrumentu klāstu — marimbu, bungām un elektroniku, savukārt pianists Raimonds Petrauskis piešķir programmai tembrālu dziļumu un emocionālu niansētību. Abu mūziķu saspēlē rodas īpaša atmosfēra, kur katra skaņa ved klausītāju tuvāk dabai un pasaules kultūras daudzveidībai.
Kamermūzikas vakaru cikls Kultūras centrā "Imanta" 14. martā turpināsies ar koncertprogrammu "Vivaldi un draugi" – muzikālu ceļojumu pāri robežām. Koncertā muzicēs "Hamburgas skatuves ansamblis" (Hamburg Stage Ensemble) – stīgu kvartets, kurā apvienojušies mākslinieki no Vācijas, Armēnijas un Latvijas: Arsens Zorajans (Arsen Zorayan, vijole), Eduards Vecbaštiks (vijole), Dāvids Aidijans (Davit Aydiyan, alts) un Aleksandrs Bukins (Aleksandr Bukin, čells). Programmā izskanēs Vivaldi, Mocarta un citu komponistu skaņdarbi, atklājot klasiskās mūzikas daudzveidību no baroka līdz mūsdienām.