Jauns skatuves tēls deju kolektīvam “Sidgunda”: iegādāti 12 Kārsavas novada tērpu komplekti
Deju kolektīvs “Sidgunda” projekta ietvaros ieguvis pilnus Latgales tautas tērpu komplektus sievietēm un vīriešiem, kā arī trīs Vidzemes vadmalas svārkus, kas tapuši ar rokā austiem audumiem un individuālu piegriešanu.
Kā informē Siguldas novalda pašvaldībā, biedrība “Mālpils Dejo” ir īstenojusi LEADER projektu, kura mērķis bija iegādāties jaunus tautas tērpus Mālpils Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvam “Sidgunda”, kā arī papildināt esošos kolektīva tērpu komplektus.
Projekta gaitā deju kolektīva “Sidgunda” dalībniecēm izgatavoti 12 Kārsavas novada brunči, 12 ņieburi, 12 pārpieri, bet dalībniekiem – 12 vestes. Šie Latgales kultūrvēsturiskā novada tērpi šūti pēc individuāliem mēriem, ar īpašu uzmanību audumu un detaļu izvēlei, lai tie atbilstu tradicionālajām vērtībām, veidotu autentisku, izteiksmīgu koptēlu un būtu ērti deju soļiem, zīmējumiem. Turklāt sagatavoti arī trīs Vidzemes vadmalas svārki vīriem, papildinot un atjaunojot esošos tērpu komplektus.
Kārsavas novadam atbilstošu tautas tērpu izgatavošanu veica IK Rasas Ozoliņas aušanas darbnīca “Rūja”, kas nodrošināja ar roku austus audumus un rūpīgu mēru ņemšanu, trīs reizes apmeklējot mūs klātienē, un visus darbus veica līgumā noteiktajā termiņā un teicamā kvalitātē.
Projektu realizēja biedrība “Mālpils Dejo”, saņemot atbalstu no Lauku atbalsta dienesta un Siguldas novada pašvaldības.