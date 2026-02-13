Rīgā turpinās intensīva ielu un ietvju tīrīšana; iedzīvotāji aicināti rēķināties ar palēninātu satiksmi
Piektdien, 13. februārī, visas dienas garumā Rīgā turpinās ielu brauktuvju un ietvju tīrīšanu, darbos iesaistot 112 tehnikas vienības. Pašvaldība aicina iedzīvotājus rēķināties ar palēninātu satiksmi, tostarp iespējamiem sabiedriskā transporta kustības kavējumiem, un savlaicīgi ieplānot papildu laiku braucieniem.
Sniega tīrīšanas darbs turpināsies arī vakarā un nakts stundās, tādejādi iedzīvotāji aicināti būt saprotošiem pret tehnikas darbu naktī. Brauktuves tīra prioritārā secībā, sākot ar maģistrālajām ielām un ielām, kurās kursē sabiedriskais transports, tiltiem un pārvadiem, kā arī nodrošina veloceļu tīrīšanu. Mazākas nozīmes jeb apkaimju ielas tiek tīrītas pēc maģistrālo ielu sakopšanas.
Kā ziņots, piektdien ietvju tīrīšana tika sākta agrā rītā Rīgas vēsturiskajā centrā. Ietvju tīrīšana pilsētā turpinās visu dienu, jo, lai notīrītu visas pašvaldības apsaimniekošanā esošās ietves, nepieciešamas vidēji 8 stundas. Darbos iesaistītas 42 tehnikas vienības, bet Vecrīgā ietvju tīrīšanu veic gan ar mazo traktortehniku, gan ar rokām. Primāri tiek kaisītas ietves, uz kurām ir visintensīvākā gājēju plūsma, un no sniega un apledojuma ietves tiek attīrītas 1,5 m platumā.
Atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozēm snigšana turpināsies līdz vakaram. Snigšanas laikā ielu tīrīšanas un kaisīšanas galvenais uzdevums ir nodrošināt ielu caurbraukšanu. Jāņem vērā, ka intensīvas snigšanas apstākļos ievērojams sniega daudzums uz ielām var atkārtoti parādīties ļoti īsā laikā, tostarp arī neilgi pēc brauktuves tīrīšanas. Rīgas pašvaldības dienesti seko līdzi situācijai un atkārtotu ielu un ietvju tīrīšanu veiks atbilstoši apstākļiem.
Pašvaldība atgādina, ka teritoriju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, kuru īpašumiem piegulst ietves, par to tīrību jārūpējas arī pašiem. Tādēļ pašvaldība piedāvā saņemt 50 kg bezmaksas pretslīdes kaisāmo materiālu (smilti). To var saņemt katru nedēļu Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra un Ārtelpas un mobilitātes departamenta Uzturēšanas pārvaldes adresēs, iepriekš piesakoties Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā vai zvanot uz Rīgas pašvaldības vienoto informatīvo tālruni 1201.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot par nenotīrītām ielām vai ietvēm, zvanot uz Rīgas pašvaldības informatīvo tālruni 1201.