Mārupes Valsts ģimnāzija ierindojusies 8. vietā Latvijā centralizēto eksāmenu reitingā
Saskaņā ar tīmekļvietnē konkurss.lv publicēto 2025. gada centralizēto eksāmenu reitingu ģimnāziju grupā Mārupes Valsts ģimnāzija ierindojusies 8. vietā Latvijā.
Tīmekļvietnē konkurss.lv publicētajā 2025. gada centralizēto eksāmenu reitingā ģimnāziju grupā Mārupes Valsts ģimnāzija ieņem 8. vietu Latvijā. Šis novērtējums balstīts uz oficiālajiem centralizēto eksāmenu datiem un ļauj salīdzināt skolu rezultātus vienotā mērogā, piedāvājot sabiedrībai pārskatāmu un objektīvu ieskatu izglītības kvalitātē.
Pozitīva dinamika redzama pēdējo trīs gadu griezumā: 2023. gadā – 22. vieta, 2024. gadā – 17. vieta, 2025. gadā – jau 8. pozīcija valsts mērogā. Šis vienmērīgais kāpums signalizē par stabilu izaugsmi un mērķtiecīgu darbu mācību kvalitātes uzlabošanā, tostarp sistemātiskos ieguldījumos mācību procesā, pedagogu profesionālajā pilnveidē un skolēnu atbalsta pasākumos, kas sekmē noturīgus rezultātus, nevis īstermiņa izrāvienus.
Reitings tapināts, apkopojoš skolēnu rezultātus matemātikā, latviešu un angļu valodā. Nokļūšana pirmajā desmitniekā apliecina gan augstus mācību sasniegumus, gan skolas spēju ilgtermiņā nodrošināt konkurētspējīgu, kvalitatīvu izglītību, kuras pamatā ir vienmērīgi labi rezultāti galvenajos mācību priekšmetos un konsekventa pieeja mācību satura apguvei un vērtēšanas standartiem.