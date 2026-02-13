Melbārde: pilntiesīga dalība CERN - plašākas iespējas Latvijas pētniecībai
Latvijas pilntiesīga dalība CERN nozīmētu plašākas iespējas pētniecībai, cilvēkkapitāla attīstībai un uzņēmumu iesaistei augstas pievienotās vērtības pētniecībā un inovācijās, pēc vizītes Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) Ženēvā, pauž izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
Ceturtdien, 12. februārī, nolūkā stiprināt zinātnisko sadarbību izglītības un zinātnes ministre devās vizītē uz Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN) Ženēvā. Vizītes laikā Melbārde CERN pārstāvjiem apliecināja Latvijas mērķi kļūt par pilntiesīgu organizācijas dalībvalsti. Sarunās vizītes laikā pārrunāta gan līdzšinējā sadarbība, gan nākamie soļi Latvijas iesaistes stiprināšanai pasaules līmeņa fundamentālajā zinātnē.
Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde: "CERN ir nozīmīgs sadarbības partneris Latvijai arī izglītībā un STEM jomas attīstībā – mēs izmantojam organizācijas pieredzi skolotāju profesionālajā pilnveidē, stiprinot viņu spēju mācīt un skaidrot fundamentālo zinātni un inženierzinātnes skolēniem."
Ministre Dace Melbārde vizītes laikā kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Latvijas Universitātes (LU) zinātņu prorektoriem apmeklēja gan Lielo hadronu paātrinātāju (LHC), gan būtiskākos CERN eksperimentus, tostarp Kompakto Mionu Solenoīdu (CMS) un AEGIS, kuros jau šobrīd aktīvi strādā Latvijas zinātnieki, inženieri un doktoranti, sniedzot ieguldījumu fundamentālās daļiņu fizikas pētījumos un tehnoloģiju attīstībā. Vizītes laikā ministrei bija iespēja satikt pētniekus no Latvijas un uzzināt vairāk par LU un RTU projektiem, kuros tie šobrīd iesaistīti. Tiekoties ar ministri, pētnieki apstiprināja nepieciešamību Latvijai virzīties uz pilnas dalībvalsts statusu, jo tas pavērtu vēl plašākas praktiskas iespējas pētniekiem un doktorantiem CERN.
Vizītē kopā ar ministri un universitāšu pārstāvjiem piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktores vietniece zinātnes jomā Anna Leiškalne, Ārlietu ministrijas (ĀM) ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Ivars Pundurs, ĀM pārstāve Ance Baura, Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Šveicē pārstāve Alise Pīka-Ozola, kā arī CERN Nacionālā kontaktpunkta vadītājs Kārlis Dreimanis.