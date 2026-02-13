Autobusu maršrutā Rīga-Mārupe pieturu “PII Zeltrīti” aizvieto ar pieturu “Vecozoli”
No šī gada 9. februāra reģionālo autobusu maršruta Rīga–Mārupe reisos uz Rīgu vairs nevarēs izmantot pieturu “PII Zeltrīti”.
No 9. februāra reģionālo autobusu maršruta Rīga–Mārupe reisos uz Rīgu pietura “PII Zeltrīti” vairs netiks izmantota. Pēc būvdarbiem tā pārvietota uz Vecozolu ielu aiz krustojuma ar Gaujas ielu, līdz ar to šeit pasažieru uzņemšana nav iespējama. Turpmāk autobusi apstāsies Gaujas ielā, pieturā “Vecozoli”.
Maršrutā ar reģionālās nozīmes numuru 5435 Rīga–Mārupe, braucot no Mārupes uz Rīgu, pasažieriem “PII Zeltrīti” vietā (Mārupes novada Tīraine, Vecozolu iela) jāizmanto pietura “Vecozoli” (Mārupes novada Tīraine, Gaujas iela).
Minētajā maršrutā reģionālo sabiedrisko transportu nodrošina SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss”. Izmaiņas saskaņotas ATD ar Rīgas plānošanas reģionu.
Lūdzam sekot aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem pieturās, autoostās, ATD mājaslapā un pārvadātāju informācijas kanālos.