Tiņģerē iegādātas jaunas šūšanas iekārtas amatu darbnīcai
Īves pagasta attīstības biedrība „Tiņģernieks” ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu iegādājusies divas jaunas šūšanas iekārtas amatu darbnīcai, lai turpinātu izzināt 19. gs. modes vēsturi un darināt tērpus Tiņģeres muižai un kopienas pasākumiem. Iekārtas būs pieejamas arī iedzīvotājiem un tiks izmantotas gaidāmajā „Muižas šuvēju dienu” sezonā un „Tinga” modes skatē ar uzsvaru uz zaļo domāšanu.
Īves pagasta attīstības biedrība „Tiņģernieks” šogad ir realizējusi Lauku atbalsta dienesta projektu „Šūšanas tehnikas iegāde amatu darbnīcai” (projekta Nr. 25-08-CL13-C0LA19.2202-000002).
Tā kā biedrība „Tiņģernieks” arī turpmāk plāno izzināt un praktiski apgūt 19. gs. modes vēsturi un tērpu darināšanas principus, darinot tērpus gan Tiņģeres muižas apmeklētāju izklaides vajadzībām, gan aksesuārus atsevišķām svētku norisēm, jau ilgāku laiku bija nepieciešamība pēc kvalitatīvām šujmašīnām. Projekta ietvaros, konsultējoties ar speciālistiem, ir iegādātas divas šūšanas iekārtas – šujmašīna „Bernette b77” un overloks „Bernette b44”.
Projekta ietvaros iegādāto šūšanas tehniku varēs izmantot nākamajās projekta „Muižas šuvēju dienas” sezonās, kā arī jebkurš pagasta iedzīvotājs, iepriekš vienojoties ar biedrības pārstāvi, varēs to izmantot saviem radošajiem darbiem, tērpu labošanai u.c.
Tuvākajā laikā šujmašīnas izmantos Tiņģeres muižas lietišķās mākslas kolektīvs „Tinga”, darinot tērpus pašdarināto tērpu modes skatei, kas paredzēta maija vidū. Pasākuma galvenā doma – „zaļā domāšana”, tērpu mūža pagarināšana tos pārveidojot, u.tml.
Autors: Baiba Kalna, Tiņģeres muižas vadītāja