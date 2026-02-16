Talsu novads publicē jaunu sarakstu ar teritorijām, kurās obligāti jāveic meža cūku izmeklēšana pēc nomedīšanas
Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts galvenais inspektors izdevis rīkojumu, kas precizē nomedīto meža cūku laboratoriskās izmeklēšanas kārtību, lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību. Talsu novadā obligātā izmeklēšana noteikta vairākos pagastos un pilsētās, medniekiem ievērojot noteikto paraugu iegūšanas un izmeklēšanas kārtību.
Pārtikas un veterinārā dienesta Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors 11. februārī pieņēmis rīkojumu par grozījumiem kārtībā, kādā tiek veikta nomedīto meža cūku laboratoriskā izmeklēšana, lai uzraudzītu un ierobežotu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību.
Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā aktuālo epidemioloģisko situāciju Latvijā, kā arī Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības par dzīvnieku infekcijas slimību kontroli un uzraudzību.
Saskaņā ar rīkojuma pielikumu Talsu novadā obligātā izmeklēšana attiecas uz šādām teritorijām: Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Dundagas pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Sabile, Strazdes pagasts, Talsi, Valdemārpils, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts un Virbu pagasts.
Tas nozīmē, ka medniekiem Talsu novadā minētajās teritorijās jāievēro noteiktā kārtība paraugu iegūšanai un nomedīto meža cūku laboratoriskai izmeklēšanai, kā to paredz attiecīgais regulējums par nomedīto meža cūku izmeklēšanu.
Autors: Linards Āboltiņš, Administratīvā departamenta sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists