Brīdinājums autovadītājiem: piektdien jāplāno papildu laiks ceļam - autoceļi var būt sniegoti un slideni
Plānojot braucienus piektdien, aicinām autovadītājus paredzēt papildu laiku ceļam un rēķināties ar to, ka autoceļi var būt sniegoti un aizputināti. Arī redzamība var būt apgrūtināta. Reģionālie un vietējie autoceļi ar mazāku satiksmes intensitāti piektdien un sestdien var būt īpaši grūti izbraucami.
"Latvijas valsts ceļi" atgādina, ka autoceļus tīra un kaisa arī snigšanas laikā, taču ārkārtēji spēcīgas snigšanas un puteņa laikā sniega kārta un aizputinājumi veidojas atkārtoti un ātrāk, nekā tos ir iespējams novērst. Uzturēšanas darbiem šādos laikapstākļos ir mazs efekts.
Autoceļus tīra prioritārā secībā, vispirms atbrīvojot no sniega galvenos ceļus un ceļus ar liekāku satiksmes intensitāti, un pilnībā no sniega tie tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām. Tam atvēlētais laiks ir no trim stundām uz autoceļiem ar intensīvu satiksmi (A klase) līdz pat 24 stundām ceļiem ar mazāku satiksmes intensitāti. Vietējās nozīmes autoceļiem ar mazu satiksmes intensitāti (D uzturēšanas klase) attīrīšanai no sniega laiks nav noteikts.
Ārkārtas laikapstākļos, kad spēkā viens no faktoriem – snigšana nepārtraukti turpinās ilgāk par četrām stundām 24 stundu laikā un vidējais sniega kārtas biezums pārsniedz 12 cm, vēja ātrums lielāks par 20 m/s, veiktajām uzturēšanas darbībām pieļaujama atkāpe no MK noteikumos noteiktā sniega daudzuma uz brauktuves, un primāri tiek nodrošināta ceļu caurbraucamība.
Atbilstoši meteorologu prognozēm, piektdien visā valsts teritorijā būs ārkārtēji laikapstākļi, snigs un putinās. Lielākajā daļā teritorijas sniega sega pieaugs par 10–12 cm, valsts dienvidaustrumos gaidāma arī atkala. Snigšana turpināsies arī nakti uz sestdienu.